Motorista invade calçadão e atropela pedestres na praia de Copacabana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro invadiu o calçadão da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, atropelando vários pedestres, na noite desta quinta-feira (18). Informações preliminares dos bombeiros, apontam que ao menos oito pessoas foram atingidas. O acidente aconteceu por volta das 20h40, na altura da rua Figueiredo de Magalhães. A Polícia Militar afirmou que ainda apura as circunstâncias do acidente e não informou detalhes sobre o motorista. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o carro chegou à areia da praia. Os bombeiros afirmaram que entre as oito pessoas socorridas havia duas crianças e uma pessoa em estado grave. Todos foram encaminhados aos hospitais Miguel Couto e Souza Aguiar. Ao todo, três grupamento da corporação foram encaminhados para o local.