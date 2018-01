Polícia investiga Kevin Spacey por mais uma queixa de assédio

O ator Kevin Spacey está sendo investigado pela Polícia Metropolitana de Londres com relação a uma terceira acusação contra o ator americano por outro caso de assédio sexual, confirmou ontem um porta-voz da Scotland Yard. Segundo informou a imprensa local, um terceiro homem notificou à polícia que tinha sido vítima de assédio sexual do vencedor do Oscar no bairro de Westminster, em Londres, no ano de 2005. O veterano ator, de 58 anos, já está sendo investigado pelos agentes com relação a duas queixas anteriores.

Polêmica

MC diz que funk ‘do estupro’ foi mal interpretado

Após a repercussão negativa de ‘Só Surubinha de Leve’, que foi criticada por apologia do estupro e removida de plataformas de streaming, MC Diguinho afirma que a faixa foi “mal interpretada”. O MC cantou alguns funks antes de se manifestar a respeito da polêmica. “A rapaziada na internet hoje em dia entende a música de um jeito, cem pessoas, cada um vai entender de um jeito, mas eu queria passar a música de um jeito e ela foi mal interpretada”, disse. Ele, então, apresentou o funk com a letra modificada. “Brota e convoca as tchucas/ Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba / Só surubinha de leve com essas minas malucas/ Taca a bebida, depois taca e fica / Mas não abandona na rua / Só surubinha de leve/ Surubinha de leve com essas minas”, cantou.

Na faixa original, o trecho que revoltou internautas era cantado como “taca a bebida/ depois taca a pica/ e abandona na rua”. “Só Surubinha de Leve” liderava o pódio de faixas virais no Spotify e também figura entre as mais tocadas do serviço no Brasil. Após denúncias de ouvintes, a faixa foi removida das plataformas de streaming e do YouTube, no qual já somava mais de 14 milhões de visualizações.

Televisão

Curitiba tem dois participantes no ‘Big Brother Brasil 18’. Veja todos os 16

O ‘Big Brother Brasil’ de 2018 confirmou nesta quinta-feira (18) os 16 participantes, cujos nomes foram anunciados no decorrer da programação da Globo. Dois deles são do Paraná. Um deles é o garçom Kaysar. Nascido em Aleppo (Síria), ele trabalha e mora em Curitiba. O outro é o tatuador Wagner, também de Curitiba. No Twitter, o diretor do programa, Boninho, relembrou que a divulgação começou cinco dias antes da estreia, no dia 22 de janeiro. “É hoje, começando no ‘Vídeo Show’. Durante a programação vamos conhecer os 16 brothers do ‘BBB18’. E mais, na Rede BBB a cada anúncio, vamos invadir o quarto deles”, escreveu ele. Dois deles devem ser eliminados na primeira semana, permanecendo, assim, os 14 participantes. Todos estão confinados desde sábado (13), sendo que um deles desistiu e foi substituído de última hora.

Ana Paula

Atriz e estudante de jornalismo, tem 23 anos, nasceu em São Paulo, mas vive em São José (SC) desde os 11 meses. Cresceu em uma família muito espiritualizada, experimentou diferentes crenças e é conhecida pelos amigos como expert em signos. Diz que acredita em ETs e conta, inclusive, que toda a família já foi abduzida, menos ela.

Breno

Aos 29 anos, o arquiteto de Goiânia (GO) mora com a mãe e a irmã, e se diz tão apegado à família que tem até uma tatuagem em homenagem a uma delas. Começou a trabalhar cedo e hoje é sócio do escritório de arquitetura onde estagiou. Alto astral, diz que não se apega à tristeza e está sempre rindo, que não planeja muito o futuro e vive intensamente o presente.

Caruso

O publicitário de São Paulo (SP) tem 34 anos, é corintiano fanático, tem um estilo cosmopolita e, apesar de gostar do caos urbano, se encontrou na filosofia budista. Caçula, tem mais dois irmãos e coloca sempre a família em primeiro lugar. Voltou a morar com os pais, se considera um cara mimado, mas ao mesmo tempo boa praça e diz que faz amizades por onde passa.

Diego

O paraense Diego, 31 anos, já ganhou o título de intelectual da edição. Psicólogo, filósofo e escritor, ele também escreve peças teatrais para os amigos como hobby. Tem medo de ser rejeitado na casa e ter dificuldade para fazer amigos. O paraense se considera um cara curioso, romântico, melancólico e dado a paixões platônicas. Diz que não costuma falar palavrões.

Gleici

Aos 22 anos, a estudante de psicologia de Rio Branco, no Acre, vem de uma família com dois irmãos, 15 tias, 50 primos e é a única entre eles que concluiu o ensino médio e que cursa uma faculdade. Nascida na zona rural, teve uma infância difícil, mas diz que não é amargurada com a vida. “Sou muito bem resolvida”. É ativista de Direitos Humanos e militante da Juventude Negra.

Jaqueline

De Rondônia, tem 23 anos, é solteira e tem uma filha de quatro anos. Foi miss Rolim de Moura (sua cidade) e Miss Rondônia em 2011. Recentemente, se formou em Biomedicina e atualmente trabalha com a mãe vendendo roupas pela internet. Ama viajar, conhecer lugares diferentes e sonha em ser uma cantora sertaneja. Seleciona bastante as pessoas com as quais se relaciona.

Jéssica

"A palavra que me define é intensidade”. É assim que a personal trainer de 26 anos fala de sua personalidade. Natural de Santa Catarina, nasceu em Blumenau, mas atualmente mora em Florianópolis. É formada em Educação Física e diz estar realizada em sua profissão. Solteira, diz que se apaixona e desapaixona rapidamente, que gosta da arte da conquista e que é antenada quando o assunto é paquera.

Kaysar

Natural de Aleppo, capital da Síria, Kaysar chegou ao Brasil em busca de uma nova vida após perder familiares na guerra. Ele ainda sonha em reencontrar os pais e a irmã, que permaneceram no país. Enquanto isso não acontece, tenta ganhar a vida como garçom em Curitiba. Na cidade, ele mora nos fundos da loja de seu Nacib, a quem é muito grato.

Lucas

Empresário de Fortaleza (CE), tem 27 anos e era estudante de engenharia quando foi visto por um olheiro e passou a trabalhar como modelo. Hoje é proprietário de uma boutique de carnes. Já morou em outros países e brinca que a experiência de dividir a casa com modelos de diferentes nacionalidades era algo similar a participar do BBB.

Mahmoud

Psicólogo, sexólogo e professor, tem 27 anos e vive em Porto Velho (RO). Ama estudar, faz mestrado e já viajou por mais de 15 países. É filho de pais libaneses que vieram para o Brasil fugindo da guerra. Nasceu em Manaus (AM) e, aos cinco anos, foi viver em Beirute, onde foi criado pelas tias e avós. Aos 19 anos, voltou ao Brasil e foi morar com o pai em Porto Velho.

Mara

Nascida em Governador Valadares (MG), atualmente mora em Belo Horizonte (MG). A cientista política de 53 anos hoje dá aulas e faz pesquisas em comportamento político e eleições. Vive com a filha de 20 anos e o cachorro, que considera parte da família. Competitiva e comunicativa, diz que não é muito cordial com quem tem um relacionamento próximo.

Nayara

Paulista de 33 anos, é jornalista e trabalha no setor financeiro em uma multinacional francesa. Gosta de trabalhar com o público e, além do trabalho fixo, é hostess de um restaurante e revisora de textos. “Eu costumo dizer que não sou uma jornalista e sim uma comunicadora nata”. Estudou piano por 12 anos, é articulada e diz que sabe convencer as pessoas.

Patrícia

Funcionária pública de 32 anos, nasceu em Icó (CE) e atualmente mora em Fortaleza. Trabalha ajudando jovens dependentes a se reintegrarem na sociedade. Apaixonada por música, tem um filho de 11 anos, é cantora de forró e já trabalhou em rádio. Desde pequena, sua mãe dizia que ela era diferente e que, um dia, seria artista. “Sempre tive aptidão para arte”, conta.

Paula

Como boa empresária do ramo de doces, a participante de 29 anos só sai de casa para fechar negócio, e não precisa nem chegar ao destino final. Mineira de Belo Horizonte, ela está solteira há dois anos. O último namoro durou três anos e foi com o jogador Rodriguinho, do Corinthians, a quem ela “carinhosamente” chama de “finado”. Ela diz que gosta de homem ogro.

Viegas

Aos 33 anos, morador da Cohab Juscelino, localizada na Zona Leste de São Paulo, ele é motivo de orgulho para sua mãe, Dona Marina, pelas escolhas que fez na vida. Viegas se encontrou na música e há 7 anos sobrevive de sua arte. Para complementar a renda, vende seus CDs pelas ruas da cidade. O brother mora na mesma casa desde os 6 meses de idade com a mãe.

Wagner

Artista visual, ou tatuador, de 35 anos, o brother diz que prefere passar despercebido pelos lugares que habita. Mas basta sentar para uma conversa com o curitibano que aparecem todas as nuances encobertas pelas 43 tatuagens que marcam sua pele. Ele diz ter intensidade na relação com os filhos e no modo particular de se conectar com a natureza e o amor pela arte.

