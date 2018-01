Viegas, do 'BBB18', é músico e escreve letras de crítica social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 33 anos, o músico paulistano Viegas acaba de lançar um novo clipe de sua música autoral. Entre o hip-hop, o reggae e as letras de protesto, ele tenta encontrar a batida perfeita e sobreviver do seu som vendendo CDs na rua. Tem uma filha de cinco anos, que vive com a mãe, e um longo cabelo de dreads que cultiva há 17 anos. Nascido e criado na periferia da capital paulista, Viegas fundou ao lado de um amigo um projeto social e cultural na comunidade em que cresceu. Se considera criativo, guerreiro e diz que sabe se virar em qualquer ambiente ou situação. "Na periferia, ganha quem tem freestyle, tem que usar a criatividade", afirma, dizendo ainda que se considera estourado e que tem sangue quente. O 'BBB18', que estreia na segunda (22), tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert.