Tatuador e grafiteiro, Wagner é o último integrante do 'BBB18' a ser anunciado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 35 anos, o paranaense Wagner já soma mais de 43 tatuagens. A paixão é tanta que ele mesmo trabalha como tatuador. Além de desenhar na pele humana, o novo integrante do "BBB18" usa outras superfícies, como papel e até muros: ele também se apresenta como gravurista e grafiteiro. Pai de Benjamin e Giovanna, ele se diz muito conectado com a natureza, pratica canoagem, trilhas e se locomove de bicicleta pelas ruas de Curitiba. Apaixonado por plantas, regou todas elas e se despediu antes de entrar no confinamento. O "BBB18" começa na segunda-feira (22) e tem apresentação de Tiago Leifert.