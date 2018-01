Lula não descarta ida a Porto Alegre para julgamento

CATIA SEABRA E ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a petistas que deseja ir a Porto Alegre na semana que vem, quando ocorrerá seu julgamento pelo TRF4. Segundo petistas, o mais provável é que Lula participe de ato na noite do dia 23 na capital gaúcha, véspera do julgamento. Mas não está descartada a possibilidade de estar no tribunal durante o julgamento. Esse seria o desejo de Lula. Petistas, no entanto, temem que sua presença na cidade provoque transtornos. Os interlocutores do ex-presidente discutem até como seria a logística de sua viagem à capital do Rio Grande do Sul, debatendo inclusive se Lula deveria ficar no tribunal até a conclusão do julgamento ou deixar antes a cidade. No dia 25, Lula é esperado em ato em São Paulo que reafirmará sua candidatura, "independentemente do resultado", segundo Padilha. Nesta quinta (18) o ex-presidente se reuniu com petistas, artistas e intelectuais em São Paulo, em evento em defesa de sua candidatura.