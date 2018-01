Nadal vence bósnio e chega às oitavas do Aberto da Austrália sem ceder sets

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Nadal não teve problemas para chegar às oitavas de final do Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira (19), o tenista espanhol venceu o bósnio Damir Dzumhur por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1, em jogo válido pela terceira rodada do Grand Slam, e garantiu classificação para a próxima fase. Primeiro cabeça-de-chave na Austrália, Nadal ainda não perdeu sets na competição. Nas duas primeiras rodadas, o espanhol venceu o dominicano Victor Estrella Burgos e o argentino Leonardo Mayer também por 3 a 0. Nas oitavas, Nadal vai enfrentar mais um argentino. Trata-se de Diego Schwartzman, que garantiu sua classificação com vitória por 3 a 1 sobre Alexandr Dolgopolov, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2, 6/3 e 6/3. A sexta-feira também foi de vitória para Marcelo Demoliner na Austrália. Em jogo válido pela primeira rodada da chave de duplas mistas do Grand Slam, o brasileiro, jogando ao lado da espanhola María José Martínez Sánchez, venceu os americanos Nicole Melichar e Nicholas Monroe por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.