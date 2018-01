Justiça do Rio afasta secretário de Administração Penitenciária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz titular da 7ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, Eduardo Antônio Klausner, determinou nessa quinta-feira (18) o afastamento do secretário estadual de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro Costa Filho. Também foram afastados cinco gestores do sistema prisional fluminense. As informações são da Agência Brasil. Além do secretário, foram afastados o subsecretário adjunto de Gestão Operacional, Sauler Antonio Sakalen; o diretor da Penitenciária Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu VIII), Alex Lima de Carvalho; o subdiretor da unidade, Fernando Lima de Farias; o diretor da Cadeia Pública José Frederico Marques, Fabio Ferraz Sodré, e o subdiretor da unidade, Nilton Cesar Vieira da Silva. O afastamento foi pedido pelo MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), que acusou os seis gestores de favorecer com tratamento diferenciado e regalias o ex-governador Sérgio Cabral (MDB) durante o período em que esteve detido nas duas unidades prisionais. Cabral foi transferido nesta quinta-feira para Curitiba por determinação da Justiça Federal.