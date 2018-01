PM apreende 35 pistolas, 51 carregadores e oito mil munições em Foz

Motorista foi levado, juntamente com as armas de fogo e as munições, à Polícia Federal (foto: PMPR/divulgação)

Durante a Operação Fronteira Integrada na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR), foram apreendidas 35 pistolas, 51 carregadores e oito mil munições de diferentes calibres. A ação, que aconteceu na noite de quinta-feira (18), foi desencadeada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) com o apoio de servidores da Receita Federal e policiais da Força Nacional. Um homem foi encaminhado.

As equipes estavam em operação quando tentaram abordar um veículo Toyota Prêmio, com placa do Paraguai. O condutor não acatou a ordem e fugiu, abandonando o carro. Os policiais iniciaram diligências e localizaram o homem em seguida.

Dentro do automóvel foram localizados, em um fundo falso do bagageiro, 10 pistolas Glock G 22, seis pistolas Glock G 17 e 19 pistolas Taurus PT809, além de 51 carregadores e oito mil munições de vários calibres, incluindo de fuzil. O motorista foi levado, juntamente com as armas de fogo e as munições, à Polícia Federal para serem tomadas as medidas cabíveis.