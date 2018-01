Pelé é hospitalizado após desmaio e cancela viagem a Londres

O tricampeão mundial Pelé desmaiou por exaustão e foi forçado a cancelar uma viagem marcada para Londres neste fim de semana, informou nesta sexta-feira (19) a Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra (FWA, na sigla em inglês). A FWA havia marcado um jantar em homenagem ao ex-jogador no domingo (21) em um hotel, mas informou que Pelé, de 77 anos, não poderá comparecer.

"Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado a um hospital no Brasil onde passou por uma série de exames, que apontaram para uma exaustão grave", disse a FWA em comunicado. "Ele permanece no soro enquanto os médicos monitoram sua recuperação. Felizmente, não há indicação de nada mais sério do que exaustão."

Pelé já foi hospitalizado nos últimos anos por problemas na próstata e no rim, e também passou por uma cirurgia no quadril. Nesta semana, ele apareceu publicamente utilizando um andador ao ser homenageado na festa de lançamento do Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro.