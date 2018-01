Trump convidou campeões do UFC para visitar a Casa Branca, diz Dana White

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dana White, chefão do UFC, afirmou ao “Boston Herald Radio” que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, convidou os campeões da organização para uma visita à Casa Branca. A cerimônia é comum com campeões da NBA, NFL, beisebol e hóquei. “Desde que o Trump virou presidente, ele me ligou entre 15 e 20 vezes”, disse White. “Ligou-me para ver se eu queria começar a levar os campeões do UFC à Casa Branca, como eles fazem quando alguém vence o Super Bowl”. White diz ter uma relação “muito forte” com o presidente dos Estados Unidos, apensar de “ele dizer e fazer algumas coisas loucas”. “Ele é um dos seres humanos mais honestos com quem já lidei nesse negócio”, afirmou. A relação com de Dana White com Trump não é uma novidade. Na Convenção do Partido Republicano em 2016, o presidente do UFC discursou e apoiou Trump na campanha presencial. Ainda assim, White diz não se importar com a ideologia política de ninguém e afirma estar "enojado" com a polarização política nos Estados Unidos. “Eu sou Trumpista. Se você não gosta de como as coisas estão, você deveria ter ido votar (nos EUA o voto é opcional). Você perdeu... espere quatro anos e vote novamente quando acontecerem as eleições”, afirmou. “A maneira como as pessoas agiram e têm agido desde a eleição é nojento. Não culpo ninguém por quem eles votaram”.