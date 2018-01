Homem que atropelou pedestres no RJ estava com carteira suspensa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O motorista que atropelou dezenas de pessoas na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (18), estava com a carteira de habilitação suspensa desde maio de 2014, segundo o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Antonio de Almeida Anaquim, 41, alegou em depoimento à polícia que sofreu um ataque epilético minutos antes de invadir o calçadão na avenida Atlântica. Uma bebê morreu e ao menos 17 pessoas ficaram feridas. Exames preliminares apontam que o motorista não estava alcoolizado. O site do departamento de trânsito fluminense mostra também que Anaquim perdeu 62 pontos e foi multado 14 vezes nos últimos cinco anos. Após o acidente, o motorista foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, onde prestou depoimento durante toda a madrugada desta sexta-feira (19). Anaquim responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, em liberdade. VÍTIMAS Um australiano, de 68 anos, é uma das 17 vítimas do atropelamento. O turista está internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio. De acordo com o boletim médico, o australiano respira por aparelhos. Ele não teve o nome revelado. A mãe da bebê de oito meses morta, Niedja da Silva Araújo, está internada em estado grave, segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde. Até o início da manhã desta sexta-feira (19), dez pessoas continuavam internadas em dois hospitais públicos do Rio.