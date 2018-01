Com seis jogos em 18 dias, Inter prepara rodízio de jogadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Seis jogos em 18 dias, ou seja uma média de uma partida a cada 72 horas. O início de ano do Internacional é pesado e, somada a pré-temporada curta, não deixa outra escolha: será preciso fazer rodízio no time titular para evitar lesões e queda de desempenho. As mudanças devem começar já no domingo (21), na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Na estreia, o Inter venceu o Veranópolis e perdeu dois titulares: Dudu e Uendel. Na próxima partida, diante do Novo Hamburgo, no estádio do Vale, a preservação deve ser grande. Os nomes serão definidos até este sábado (20). Dudu sentiu desconforto na coxa direita e foi vetado minutos antes de a bola rolar. Uendel tomou uma pancada no joelho esquerdo e saiu ainda no primeiro tempo —ele fará exames para saber a gravidade do caso e tempo de recuperação. "Temos uma ideia inicial, um planejamento, mas o futebol apresenta coisas imprevisíveis. O Dudu estava no jogo, mas sentiu pequeno desconforto e saiu. Agora vamos observar ele. O Uendel sentiu, vamos ter que olhar. Tem um planejamento macro, mas os acontecimentos levam a outras situações. Vamos seguir o planejamento e evoluindo em todas as esferas", comentou Odair Hellmann, treinador do Internacional. Depois de enfrentar VEC e Novo Hamburgo, o Inter encara Caxias e Avenida pelo Gauchão. Posteriormente, o time colorado dará uma pausa no Estadual para visitar o Boavista-RJ, em duelo pela primeira fase da Copa do Brasil, e depois voltará ao Rio Grande do Sul para atuar diante do Brasil de Pelotas. O jogo contra o Xavante, fora de casa, será no dia 4 de fevereiro. Aós essa partida haverá um intervalo até a rodada seguinte do Campeonato Gaúcho. "A pré-temporada segue, o trabalho é para todos. Alguns sentiram e vamos ver. É o momento de oportunizar a alguns jogadores. Não podemos jogar seis partidas a cada três dias repetindo a equipe", disse Odair. O próprio grupo de jogadores, mesmo sem nenhum comunicado oficial do rodízio, sabe que precisar girar entre as partidas. "O Odair e toda comissão sabe quem pode jogar, quem pode aguentar. Neste começo é preciso ter todo cuidado mesmo, foi justo com Dudu. É preciso ter cabeça, tranquilidade", declarou Leandro Damião. O Internacional volta a treinar nesta sexta-feira (19) à tarde. No domingo, encara o Novo Hamburgo às 17h (de Brasília) fora de casa. Na quarta-feira (24), visita o Caxias e assim segue a maratona que forçará o rodízio.