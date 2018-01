Carro do Uber é encontrado submerso no parque Tingui; corpo de motorista é localizado na RMC

Motorista do veículo desapareceu na noite de ontem, segundo familiares (foto: Valquir Aureliano)

Um carro foi encontrado dentro de um lago do Parque Tingui, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a polícia, o veículo pertencia a um motorista do Uber. A suspeita é que o carro teria sido jogado no lago por bandidos para encobrir um crime de latrocínio. O motorista foi identificado como Marco Mathozo Cordeiro, de 25 anos. A polícia confirmou que se trata da mesma pessoa cujo corpo foi encontrado em Almirante Tamandaré, morto a tiros.

Os documentos estavam dentro da carteira vazia dentro do carro. Familiares do motorista acompanharam a retirada do veículo do lago. Eles disseram à polícia que o motorista fez uma corrida para Almirante Tamandaré. O carro foi retirado por um trator da prefeitura de Curitiba que estava em obras no Parque.