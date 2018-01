Suspeito de participar de assassinato de delegado é preso no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A operação conjunta das forças federais com as polícias Civil e Militar do Rio prendeu nessa quinta-feira (18), na comunidade do Jacarezinho, um suspeito de matar o delegado civil Fábio Monteiro. O delegado foi morto quando passava de carro pelas proximidades da favela na última sexta-feira (12). A polícia acredita que ele tenha sido morto por criminosos do Jacarezinho. As informações são da Agência Brasil. Diogo de Almeida da Silva teve a prisão temporária decretada pelo Plantão Judiciário da Capital, a pedido da Delegacia de Homicídios. Segundo a Polícia Civil, com base em informações obtidas durante a operação, os agentes conseguiram reunir elementos que permitiram localizar e indiciar Diogo como um dos autores do crime. De acordo com as investigações, Diogo é o pai de um adolescente infrator, que também foi identificado como um dos envolvidos no homicídio e que é considerado foragido. Há um mandado de busca contra ele por participação no crime. A polícia identificou ainda Wendel Luis Silvestre como suspeito de participar do homicídio.