Homem é preso com caminhonete roubada em Curitiba

Caminhonete Amarok, na cor prata, que havia sido furtado em Alagoas, em 2013 (foto: Polícia Civil PR/Divulgação)

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (18), no bairro Abranches, em Curitiba, com um veículo roubado. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). O suspeito estava em posse de uma caminhonete Amarok, na cor prata, que havia sido furtado em Alagoas (AL), no dia 24 de maio de 2013.

De acordo com a polícia, uma equipe da DFRV fazia diligências na região norte da capital a fim de averiguar denuncias de veículos irregulares na região. “Ao vistoriar o veículo, os policiais constataram a adulteração, diante do fato foi dado voz de prisão ao suspeito que estava em posse do veículo”, falou o delegado responsável pelo caso, Victor Bruno da Silva Menezes.

Após a prisão, o rapaz foi conduzido à especializada onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Na delegacia, o suspeito afirmou ter comprado o carro como “pizeira” (veículo com documentação irregular), no município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, onde teria pago R$ 40 mil pelo veículo.

“A caminhonete estava praticamente toda adulterada, somente após uma vistoria minuciosa foi possível detectar as fraudes. Agora as investigações continuam para averiguar a participação de outras pessoas envolvidas na adulteração", afirma o delegado.

AÇÃO DISTINTA - Seguindo as diligências, no mesmo dia, no final da noite, outra equipe da DFRV, logrou exito em abordar um veículo Fiat/Argo já com as placas trocadas. Um homem, de 27 anos que estava em posse do veículo foi preso em flagrante pela equipe, pelo crime de receptação.

Na mesma abordagem, um rapaz, de 23 anos, foi preso, através de um mandado de prisão, em aberto, pelo crime de roubo. "Essas ações policiais são possíveis graças a população que ajuda nas denúncias”, falou o delegado completando que “a população pode continuar colaborando com o trabalho da polícia, pelo disque denúncia da DFRV, através do número 0800 644 7144", o sigilo é garantido, afirma o delegado.