Vídeos mostram benefícios recebidos pela ala de Cabral em presídio

(foto: Geraldo Budeiak/Bem Paraná)

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Imagens do circuito interno da cadeia pública José Frederico Marques, no Rio, mostram o tratamento diferenciado que a ala em que estava o ex-governador Sérgio Cabral (MDB) recebia, na avaliação do Ministério Público do Rio.

Comida carregadas em carrinhos de compra, gelo farto para preservação dos alimentos e movimentação livre foram alguns dos motivos que levaram a Justiça a determinar a transferência do ex-governador para Curitiba.

Preso desde novembro de 2016, o emedebista é acusado de cobrar 5% de propina nos grandes contratos do Estado. Ele já foi condenado em quatro ações penais a 87 anos de prisão —pela lei brasileira, ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Ele responde a outros 16 processos.

O ex-governador nega as acusações e diz que arrecadou recursos de caixa dois, tendo feito uso pessoal dessas sobras de campanha.