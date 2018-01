Movimentos de esquerda ficarão acampados a 2 km do TRF-4

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 10 mil integrantes dos movimentos de esquerda, especialmente camponeses, caminharão na próxima segunda-feira (22) até o acampamento a cerca de dois quilômetros do TRF 4 (Tribunal Regional Federal da 4 Região), onde ocorrerá o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Porto Alegre.

Eles se concentrarão em frente ao "antigo posto fiscal da Receita", na BR-116, localizado nas proximidades da Ponte do Guaíba. Em seguida, os trabalhadores sairão em marcha até o Anfiteatro Pôr-do-Sol, onde será montado um acampamento da Frente Brasil Popular.

O trajeto foi acertado com a Secretaria da Segurança Pública. A marcha contará com a presença do coordenador nacional do (MST) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra João Pedro Stédile e transitará por quatro avenidas. A secretaria já definiu que o entorno do tribunal será isolado.

O perímetro inclui o Parque Harmonia, onde, inicialmente, os movimentos de esquerda planejavam montar acampamento. A data de início do isolamento ainda não foi determinada, mas os sete prédios públicos ao redor da corte terão o expediente suspenso a partir de meio-dia de terça-feira (23). Só entra no perímetro quem estiver credenciado.