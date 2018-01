PM recupera motocicleta na Cidade Industrial de Curitiba

Uma motocicleta roubada no dia anterior foi recuperada por policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), subunidade do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na quinta-feira (18). A ação aconteceu na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na Capital do estado, e resultou em um homem encaminhado.

Os policiais estavam em patrulhamento pela CIC quando avistaram uma pessoa em uma motocicleta, a qual, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo. A equipe fez a abordagem, porém nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

Em seguida, os militares estaduais consultaram a placa da moto no sistema e descobriram que ela havia sido roubada no dia anterior. O homem foi levado à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) para as medidas necessárias.