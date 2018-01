Putin mergulha em lago gelado em tradição russa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente russo, Vladimir Putin, juntou-se a várias de seus compatriotas nesta sexta-feira (19) e mergulhou nas águas gélidas de um lago seguindo a tradição local que marca a Epifania, no calendário da Igreja Ortodoxa. Cercado de líderes religiosos religiosos, Putin, 65, mergulhou com o torso nu nas geladas águas do lago Seliguer, ao noroeste de Moscou, enquanto o termômetro marcava -5°C. Imagens da TV estatal mostraram o presidente caminhando pelo lago coberto de gelo vestindo pesadas botas de feltro e um casaco de pele de cabra enquanto os religiosos cantavam e acendiam incensos. Putin se despiu até ficar apenas de sunga e um crucifixo no pescoço. Ele fez o sinal da cruz e então mergulhou, tapando o nariz. A Epifania celebra o batismo de Jesus. Questionado por jornalistas se estava muito frio, Putin respondeu: "Não, está ótimo". Essa teria sido a primeira vez que Putin realiza o ritual em público, mas segundo seu porta-voz ele a faz de maneira privada há vários anos. Muitos russos fizeram o mesmo, banhando-se apesar das temperaturas de até -40°C no Extremo-Oriente do país, relataram as autoridades. Em 2017, mais de dois milhões de russos participaram dessa festa religiosa celebrada todo o ano na noite de 18 de janeiro. Na Ucrânia e em Belarus, países de maioria ortodoxa, a Epifania contou com vários participantes, noticiaram os jornais locais. Segundo a tradição ortodoxa, deve-se mergulhar três vezes na água, em nome do pai, do Filho e do Espírito Santo.