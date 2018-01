Cleo Pires faz dieta de Mayra Cardi e perde 3 kg em 20 dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Sou muito grata pela vida que tenho! Amo ser artista e tudo o que esse estilo de vida me permite. Existem quartas-feiras com cara de domingo, e finais de semana com cara de uma eterna segundona. Às vezes, eu tenho um break durante a semana, o que me permite aproveitar o sol, a piscina... e, às vezes, tenho fins de semana nos quais eu viro noites trabalhando", disse Cleo Pires, 35, ao publicar foto tomando sol. A atriz frequentemente usa suas redes sociais para publicar fotos retratando vários momentos de sua vida, como as suas viagens, os encontros com os familiares, as campanhas publicitárias e, claro, para exibir a boa forma. Recentemente, Cleo Pires contratou a life coach e musa fitness Mayra Cardi para ajudá-la a emagrecer. Em entrevista à revista "Quem", Cardi afirmou que a atriz já perdeu 3 kg. "Em 20 dias, ela já tinha emagrecido 3 kg, ela está bem mais fininha, já dá para ver nas fotos." De acordo com a musa fitness, Cleo a procurou também para trabalhar o lado emocional. "O propósito dela foi além do emagrecimento, que é o que eu mais acho legal, o que eu acredito, que é o poder da mente, da transformação e a evolução emocional. A Cleo é uma pessoa que está sempre procurando entender além. Se conectar com o universo, entender sobre os alimentos", disse Mayra. Ainda segundo a publicação, a life coach oferece três tipos de planos: convencional, VIP e Personalité. Esse último foi o escolhido por Cleo e custa de R$ 70 mil a R$ 150 mil por 60 dias, dependendo da necessidade do cliente. O plano inclui uma chef culinária, que pode ir até a casa da pessoa para cozinhar, um personal trainer, uma nutricionista, um coach e acompanhamento psicológico.