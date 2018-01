Santos vende Vladimir Hernández para o Atlético Nacional, da Colômbia

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos acertou a venda do atacante Vladimir Hernández para o Atlético Nacional, da Colômbia. O clube recebeu cerca de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões) no retorno do jogador ao futebol colombiano e ainda ficará com porcentual em futura venda. O Atlético Nacional queria contratar Jonathan Copete, mas o técnico Jair Ventura não liberou o atacante. Por conta disso, as negociações evoluíram por Hernández e teve o desfecho positivo no fim da tarde da última quinta-feira (18). Hernández já está em Medellín para realizar exames médicos em seu novo clube. O Santos "empatou" em relação a parte financeira na passagem de Vladimir Hernández, já que a antiga diretoria, comandada por Modesto Roma, pagou o mesmo valor para contratar o jogador do Junior Barranquilla. O Junior Barranquilla, aliás, tentou repatriar Hernández, mas o Atlético Nacional cobriu a oferta. Eles haviam oferecido 1,2 milhão de dólares (R$ 3,8 milhões) ao Santos. Hernández virou uma espécie de xodó da torcida logo no início de sua trajetória no clube paulista. Ele marcou um golaço de bicicleta em amistoso contra o Kenitra, do Marracos, na pré-temporada passada. Por conta disso, os torcedores sempre pediam a sua entrada no time. No entanto, o colombiano foi utilizado como meia, no lugar de Lucas Lima, por Dorival Júnior, e falhou na função. Vale ressaltar que o atleta é atacante de beirada e teve dificuldades para atuar como meia de armação.