Cresce o número de empresas exportadoras no Paraná

(foto: Arquivo AEN)

O número de empresas exportadoras do Paraná cresceu 20% nos últimos sete anos. De acordo com um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em 2010 o Paraná contava com 1.935 empresas exportadoras. Em 2017, este número passou para 2.324 empresas.

“Na comparação com 2010, fica muito claro o crescimento do número de exportadores do Paraná, com salto de 8,8% em 2010 para 9,3% em 2017 em termos de representatividade no total do Brasil”, afirma o presidente do Ipardes, Julio Suzuki Júnior.

O movimento no último ano foi puxado pelas empresas com vendas entre US$ 10 e 50 milhões, que tiveram avanço de 16,2%, passando de 111 para 129. Na comparação entre 2010 e 2017, a faixa que teve maior aumento no número de empresas exportadoras é a que representa vendas entre US$ 50 e 100 milhões, que passou de 21 para 32, apontando crescimento de 52,4%.

Também chamam a atenção os resultados apresentados pelos exportadores de pequeno porte, que vêm aumentando no Paraná nos últimos anos. O volume de empresas com exportações de até US$ 1 milhão cresceu 22,3% entre 2010 e 2017, passando de 1.359 para 1.662.

Em relação aos municípios, Curitiba lidera o ranking estadual, com a presença de 465 empresas exportadoras do Paraná, 20% do total. Na sequência, aparecem Foz do Iguaçu, com 166 empresas, e São José dos Pinhais, com 158, o que significa 7,1% e 6,8% do total do Estado.