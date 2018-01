(foto: Divulgação)

O começo de ano é um bom período para organizar o guarda-roupa. Essa tarefa pode ajudar a economizar dinheiro e tempo. Antes de ir às compras por impulso para o ano novo que começou, olhe tudo o que tem no guarda-roupa e veja o que pode ser renovado com pequenas reformas, reciclagem de peças ou novas composições de looks.

Confira algumas dicas:

1. O melhor jeito de organizar o armário não permite atalho, retire tudo separando as peças que não servem mais ou que estão fora de moda. Uma personal stylist ou uma boa costureira podem fazer reviver várias delas com ajustes, tingimento, transformações ou customizações.

2. Para um armário abarrotado a melhor solução é deixar expostas apenas as roupas da estação. No verão, guarde as roupas mais "pesadas" em caixas, malas ou sacos a vácuo. Embrulhe as roupas de festa em papel de seda azul claro e acrescente grãos de pimenta do reino para evitar traças. Acessórios como: luvas, gorros, meias de lã, segundas peles, cachecóis, meias calças também podem ser acondicionas em caixas.

3. Guarde as roupas e acessórios separados por tipo e cor, da menor para maior. Este método facilita a composição de looks, seja por semelhança ou contraposição de cores.

4. Organizar o armário é também uma excelente oportunidade para provar novas combinações de peças e acessórios. Separar alguns looks prontos pode ser uma mão na roda nos dias de pouca inspiração para vestir-se.

5. Pronto! O armário está arrumado. Agora ficou mais fácil perceber que peças faltam para compor looks que aproveitem ao máximo o que temos. E em vez de comprar peças novas, que tal recorrer à criatividade e reciclar as peças separadas no início?