SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos de dois meses após tomar posse como presidente do Iterpe (Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco), Túlio Gadelha, 29, namorado de Fátima Bernardes, 55, foi exonerado do cargo. A decisão foi publicada no "Diário Oficial" de Pernambuco nesta sexta-feira (19).

O governador do Estado, Paulo Câmara (PSB), nomeou André Luz Negromonte para exercer a função. O pernambucano foi do status de anônimo a galã nacional em poucas horas depois que uma foto sua ao lado da apresentadora Fátima Bernardes, 55, apareceu na internet.

O advogado, que foi candidato a deputado federal pelo PDT-PE, demonstra certo incômodo com o assédio. Sobre o relacionamento, que começou em novembro deste ano, Fátima afirmou estar "muito satisfeita. No final de 2017, a apresentadora e Gadelha fizeram uma viagem romântica para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. O

casal se despediu da paisagem paradisíaca com uma selfie. As fotos nas redes sociais, inclusive, passaram a ser parte da rotina do casal. Desde que assumiram a relação, Fátima e Gadelha trocam declarações, mostrando que estão aproveitando a nova fase.