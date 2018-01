Em anúncio de patrocinador, presidente do Fluminense pede desculpas a dispensados

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESs) - O Fluminense realizou coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19) para anunciar a Valle Express, empresa de franquias de cartões, como a nova patrocinadora master para as próximas duas temporadas, sem valores divulgados. Apesar da boa nova para o clube, a cerimônia foi marcada pelos questionamentos acerca das declarações do goleiro Diego Cavalieri, que reclamou na última quinta-feira (18) da forma como foi dispensado pelo clube tricolor. Acusado pelo goleiro de ser um dos pivôs de sua dispensa —ao lado de Marcelo Teixeira, diretor esportivo da base—, o presidente Pedro Abad reconheceu o erro na condução do processo. "Estou aqui para fazer um pedido de desculpas ao Diego e aos demais atletas que foram integrados no processo. A gente assume o erro, tenta melhorar e vai em frente", disse. "Temos de admitir que a forma foi muito longe da adequada. Ficou em nós uma grande tristeza ao vermos que causamos esse desconforto. Não vamos repetir esse procedimento, foi uma decisão muito equivocada. A insatisfação do Diego representa a dos demais atletas", completou Abad. Como forma de retratação, a camisa 12, que pertencia ao goleiro, não será utilizada por outros arqueiros —apenas por jogadores de linha— durante o mandato de Abad, previsto para até 2019. O presidente do Fluminense afirmou que isso já estava decidido antes de Cavalieri manifestar seu descontentamento.