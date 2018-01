Cidade de SP registra duas mortes por reação à vacina da febre amarela

THIAGO AMÂNCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na capital paulista por reação à vacina da febre amarela, segundo a secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Ao todo, seis mortes foram notificadas como supostas reações à vacina. Uma delas foi descartada, segundo a secretaria. Outras três ainda estão em investigação. Entre os dois casos confirmados, a morte teria ocorrido por alguma deficiência imunológica que não foi detectada durante a triagem. A pasta não confirma nomes ou idades. Pessoas recém-vacinadas podem apresentar reações adversas. Dores no corpo, de cabeça e febre podem afetar entre 2% e 5% dos vacinados nos primeiros dias após a vacinação e podem durar entre 5 e 10 dias. Mortes, no entanto, são raras: a pasta estima que ocorra um caso a cada 500 mil vacinados. Uma idosa de 76 anos, moradora de Ibiúna, morreu no último dia 16, oito dias após receber a vacina.