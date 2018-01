Sesc abre inscrições para bolsas de estudos para curso pré-vestibular

O Sesc da Esquina inicia 2018 com novidade aos comerciários e usuários da unidade, ao ofertar o pré-vestibular. Com duração anual, o curso, que é um preparatório extensivo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os principais vestibulares do Paraná, está com inscrições abertas para bolsas de estudos gratuitas até o dia 16 de fevereiro.



De acordo com o edital disponível no site do Sesc PR, as bolsas são voltadas para alunos que atendam o perfil proposto pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) da entidade. O público preferencial são comerciários ou dependentes, além de estudantes da Educação Básica na rede pública de ensino ou da rede particular com bolsa integral, cuja renda familiar bruta não ultrapasse três salários mínimos do piso nacional. Nesses casos a inscrição deverá ser feita exclusivamente no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Sesc PR, munido com toda a documentação prevista pelo publicação que pode ser acessada pelo site.



Após análise, a partir do dia 14 de março, um edital de convocação será publicado no site do Sesc PR, com a lista dos candidatos aprovados, que deverão comparecer pessoalmente no Sesc da Esquina com os respectivos documentos de identidade originais para a confirmação dos dados cadastrais. O pré-vestibular terá início em março e término após a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As aulas acontecem em período vespertino, das 13h30 às 18h15, totalizando seis aulas por dia, com 45 minutos de duração cada.



Com turmas pequenas que facilitam a aprendizagem, ótimos professores e apostilas focadas nas necessidades do aluno, o curso ofertará também revisões e simulados que completam sua preparação. Além das bolsas de estudo, o curso pré-vestibular também será ofertado para pagantes, cujas inscrições iniciam no dia 5 de fevereiro e vão até 16 de março, com investimento abaixo da média do mercado, com valores ainda mais atrativos para comerciários e seus dependentes, conforme disposto abaixo:



10 x R$ 165,00 para clientes comerciários

10 x de R$ 247,00 para usuários.

* Não há taxa de matrículas e as apostilas já estão inclusas nas mensalidades.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3304-2222.