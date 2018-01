(foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube fechou a sua primeira parceria para 2018. A partir do jogo da próxima quarta-feira (24), a Acquafort estampa a sua marca no nosso Manto. Há tempos um dos principais parceiros do clube no fornecimento de materiais hidráulicos nas diversas obras realizadas nas sedes do clube, a Acquafort agora estará caminhando ao lado do Tricolor nos jogos do Paranaense, da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Fundada em 1997, a Acquafort está situada em Curitiba e conta hoje com centenas de colaboradores capacitados e mais de 50 mil itens em seu portfólio, atendendo com qualidade nos segmentos atacado, varejo e ecommerce. “É com orgulho que estamos associando nossa marca a essa camisa tão tradicional no cenário brasileiro”, disse Jefferson Muniz, diretor comercial da empresa. “Esperamos que o clube tenha uma temporada vitoriosa, com grandes jogos”, completou o gerente comercial Vitor Vosniak.

Paraná Clube e Acquafort firmaram o contrato de patrocínio até o final da temporada. “É com prazer que recebemos esse novo patrocinador. Trata-se de uma empresa sólida no mercado curitibano e que irá, sem dúvida, valorizar a sua marca e a nossa camisa com esta parceria”, finalizou o vice-presidente tricolor Christian Knaut.