18ª edição 'Big Brother Brasil' estreia na segunda em casa que imita resort

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreia na segunda (22) a 18ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo), que promete deixar os participantes em clima de férias com a nova configuração da casa, que imita um resort tropical. Mas de resort mesmo, só o cenário. Durante as provas, os participantes terão suas habilidades psicológicas e emocionais testadas aos limites. Isso porque serão submetidos a dilemas, e suas escolhas trarão consequências para toda a casa. Os brothers estão confinados desde o dia 16 de janeiro. Os participantes do "Big Brother Brasil 18" foram divulgados nesta quinta (18). Para escolher os novos brothers, a produção do reality passou por 13 capitais -duas a mais do que na temporada anterior, incluindo Porto Velho (RO) e João Pessoa (PB). Dois dos 16 confinados devem ser eliminados na primeira semana de jogo, permanecendo, assim, os 14 participantes. Todos estão convivendo na casa desde sábado (13) sendo que um deles desistiu e foi substituído. Caso haja outro desistente, a produção separou quatro "brothers reserva". Entre as novidades da edição, a emissora promete maior transparência com o telespectador: os assinantes do pay-per-view poderão ouvir as "broncas" e instruções dadas pela direção da casa aos confinados. Já os assinantes do Globo Play terão acesso à 11ª câmera, que pela primeira vez na história do programa, dará ao público acesso 24 horas por dia à câmera do confessionário, salvo durante alguns atendimentos médicos. Neste ano, o programa passou por uma atualização no sistema de votação. O telespectador que quiser votar pela internet precisará fazer um cadastro gratuito no site da emissora, para só então escolher um participante. Os votos, no entanto, continuam ilimitados. O reality terá apresentação de Tiago Leifert pelo segundo ano consecutivo. O jornalista comentou que está "confinado" desde o dia 10 de janeiro, se preparando para a estreia do "BBB18".