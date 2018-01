Em jogo-treino, Paraná Clube testa Torito e Zé Carlos

(foto: Divulgação/Paraná Clube/José Tramontin)

A comissão técnica do Paraná Clube aproveitou esta sexta-feira (19) para movimentar aqueles jogadores que não atuaram na largada do Campeonato Paranaense. No período da tarde, houve jogo-treino contra o Operário de Ponta Grossa, que se prepara para a largada da segunda divisão paranaense. A atividade foi realizada no Campo 1 do Ninho da Gralha e terminou sem gols.

Uma oportunidade para observar em campo – e diante de um adversário tradicional – jogadores como o zagueiro Márcio e o atacante Zé Carlos, que pela primeira vez concederam entrevista coletiva com a camisa do Tricolor. “É sempre importante sair da rotina dos treinos com os companheiros. Uma atividade assim serve para aproximá-los de um ritmo de competição”, comentou Wagner Lopes. Foram dois tempos de 35 minutos cada.

O Paraná Clube jogou com Murillo Lopes (Hugo); Alemão, Márcio (Rafael), Charles e Felipe Augusto; Jhonny Lucas (Matheus Silva), Luiz Otávio (Bruno) e Torito González (Warley); Gabriel Pires, Zé Carlos e Jean Lucas. “Estou muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa de um clube como o Paraná. Estou me dedicando de corpo e alma para poder estrear o quanto antes. É um ano para voltar a marcar gols, primeiro no Estadual e depois na Série A, disse Zé Carlos.

O Operário, do técnico Gérson Gusmão, atuou com Simão; Danilo Baia (Juninho), Alisson (Tiago Alencar), Sosa (Yuri) e Peixoto; Chicão (Serginho Paulista), Índio (Gil Paraíba), Jean Carlo (Dione) e Cleyton (Pedrinho); Anderson Paraíba (Athos) e Lucas Batatinha (Erick).