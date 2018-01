Eventos de Carnaval começam neste domingo. Veja dicas de segurança

O Garibaldinho, festa para as crianças animada pelo bloco Garibaldis e Sacis, ocorre neste domingo (foto: Cido Marques/ SMCS)

O Garibaldinho, uma festa para crianças animada pelo bloco Garibaldis e Sacis, abre neste domingo (21) os eventos carnavalescos promovidos pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba. A festa acontece das 15h às 19h, nas Ruínas de São Francisco, com toda animação do bloco de foliões que há quase 20 anos faz do carnaval curitibano uma grande diversão.

A Avenida Marechal Deodoro será palco de duas grandes atrações: uma saída do bloco Garibaldis e Sacis, no dia 28 de janeiro, e o desfile das escolas de samba, no dia 10 de fevereiro. Nestes dois eventos será proibido o ingresso com garrafas e outros objetos de vidro na área delimitada (entre a Travessa da Lapa e a Avenida Marechal Floriano). Por isso, os foliões devem levar comida e bebida em recipientes plásticos. Todos os locais terão banheiros químicos.

Veja dicas para brincar com segurança nos eventos de Carnaval

- Deixe o carro em casa e utilize preferencialmente o transporte coletivo

- Vista roupas e fantasias leves, arejadas e confortáveis

- Não se esqueça do filtro solar

- Beba muita água e tome bebidas alcoólicas com moderação

- Cuide do celular

- Evite o uso de objetos caros, como joias e relógios caros

- Leve dinheiro trocado para pequenas despesas

- Em caso de desentendimento, não revide atitudes dos outros

- Em caos de paquera, fique longe daqueles que não estão na mesma sintonia