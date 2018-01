Sob pressão, Fluminense e Botafogo fazem o primeiro clássico do Carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após estrearem no Campeonato Carioca sem vencer, Fluminense e Botafogo fazem o primeiro clássico do ano no Rio neste sábado (20), no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara. De olho no Clássico Vovô, como é conhecido o confronto, e com a intenção de poupar os atletas que atuaram na Florida Cup, o técnico do Fluminense, Abel Braga, preferiu estrear no Carioca com um time recheado de garotos, que, apesar de começarem bem a partida, não conseguiram superar o Boavista na última quarta (17). Ainda assim, Felipe Conceição, que comanda o Botafogo, disse ter acompanhado a partida na esperança de antecipar algo do rival. "O Abel preservou os atletas para o clássico. Observamos o jogo contra o Boavista para ver algumas peças que podem estar no jogo", afirmou em entrevista coletiva. Nesta sexta (19), Abel confirmou que vai escalar o time com força total. O atacante Henrique Dourado, que pode ser negociado com o Corinthians, está confirmado e fará a dupla de ataque com Marcos Júnior. O meia Sornoza, que assume a camisa 10 após a saída de Gustava Scarpa, também estará em campo. Já o treinador botafoguense preferiu não revelar o time que começará o clássico, mas a tendência é que ocorra apenas uma mudança em relação à equipe que empatou com Portuguesa na estreia da competição: Joel Carli. O zagueiro argentino sentiu dores na panturrilha e dará lugar a Marcelo. Apesar da falha de Jefferson no empate com a Portuguesa na estreia da competição, Conceição afirmou nesta sexta (19) que vai manter o goleiro entre os titulares. O paraguaio Gatito Fernández, titular na temporada passada, tem participado dos treinamentos, mas ainda não está em sua melhor forma física e só deve entrar em campo nas próximas rodadas. As novidades podem ser os reforços Leandro Carvalho e Renatinho, contratados recentemente e já regularizados. Ainda sem entrosamento com o elenco, os jogadores devem começar o jogo entre os reservas. Na próxima quarta (24), o Fluminense recebe a Portuguesa em local ainda a ser definido. Já o Botafogo visita o Macaé no Moacyrzão na quinta (25). FLUMINENSE Julio Cesar; Gilberto, Gum, Renato Chaves e Marlon; Marlos Freitas, Douglas, Jadson e Junior Sornoza; Marcos Júnior e Henrique Dourado. T.: Abel Braga BOTAFOGO Jefferson; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Luiz Fernando e Leo Valencia; Rodrigo Pimpão e Brenner. T.: Felipe Conceição Estádio: Maracanã Horário: 17h Árbitro: Pathrice Wallace Correa Maia