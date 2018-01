Uma das placas de orientação (foto: Wesner Ferreira/Parque Nacional do Iguaçu)

A direção do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, espalhou placas pelo parque para alertar sobre o risco de se encontrar onças durante o passeio. O objetivo é evitar acidentes 0 embora, desde 1939, não haja um registro de ataques.

Nesta sexta-feira (19) pela manhã, uma onça chegou a ser avistada por um guia de turismo próxima ao Hotel das Cataratas. Depois, outro guia avistou outro animal.

Segundo a direção do parque, houve um aumento da população de onças e, consequentemente, houve mais aparições do animal. Estima-se que na área do parque há 22 onças-pintadas.

As orientações na placas:

- não corra

- não se agache

- não se aproxime para tirar fotos

- não alimente

- desfrute, mas mantenha distância segura