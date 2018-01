As armas e a munição apreendidas (foto: Divulgação / PM)

Durante a Operação Fronteira Integrada na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná), foram apreendidas 35 pistolas, 51 carregadores e oito mil munições de diferentes calibres. A ação, que aconteceu na noite de quinta-feira (18), foi desencadeada pelo Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) com o apoio de servidores da Receita Federal e policiais da Força Nacional. Um homem foi encaminhado.

Veja mais AQUI, no blog Plantão de Polícia.