Leandra Leal posa fantasiada de unicórnio com a filha

Leandra Leal e a filha (foto: Reprodução / Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leandra Leal, 35, publicou uma foto vestida de unicórnio ao lado da filha, Julia, 3, no bloco Baixinho Augusta, na região central de São Paulo. A imagem chamou atenção dos seguidores da atriz, que não costuma publicar cliques pessoais. Nos comentários, os fãs elogiaram mãe e filha. "Quem puxa aos seus não degenera", escreveu a atriz sobre a filha, fruto de sua relação com o produtor cultural Alê Youssef. A atriz posou ainda ao lado de fãs que transitavam pela avenida Paulista, onde aconteceu a apresentação do bloco. No Carnaval 2018, Leandra está confirmada para o desfile do bloco paulistano Acadêmicos do Baixo Augusta, que acontecerá em 4 de fevereiro com o tema "É Proibido Proibir".