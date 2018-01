Tom Brady é dúvida para 'semifinal' da NFL neste domingo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tom Brady é dúvida para a final da Conferência Americana da NFL, espécie de "semifinal" da competição que será disputada neste domingo (21) entre New England Patriots e Jacksonville Jaguars no Gilette Stadium. O quarterback, figura mais conhecida da liga, tem sofrido com uma lesão no dedão da mão direita, a que ele utiliza para arremessar a bola oval. No relatório diário divulgado pelos Patriots sobre a situação física de seus jogadores, Brady foi listado como “questionável” para o duelo contra os Jaguars. Além dele, mais três jogadores da equipe são dúvida para o confronto. Brady machucou a mão na quarta-feira (17), porém a causa do problema não foi revelada. Segundo o site “NFL.com”, o dedão estava sangrando muito quando o jogador sofreu a contusão. Ele chegou a levar pontos no local para cuidar do ferimento. O quarterback não participou do treino de quinta-feira e foi visto apenas durante os alongamentos no treino desta sexta. Questionado sobre a lesão pela imprensa, Brady desconversou. “Não vou falar sobre [a mão]”, declarou o jogador, que também se negou a responder se havia arremessado algum passe durante a atividade.