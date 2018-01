Com balada e festival, centro tem o 'filé-mignon' do pré-Carnaval em SP

DHIEGO MAIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os blocos de rua do Carnaval de São Paulo têm apostado neste ano num esquenta que contempla de baladas a festival temático. As festas passam ao largo do que foram os Carnavais de salão e não tem nada a ver com os ensaios típicos do mês que antecede os desfiles. O que se vê, agora, é um esforço coletivo dos grupos para fortalecer o Carnaval local antes da agenda oficial -um caminho semelhante ao que foi trilhado por polos como Rio de Janeiro e Salvador. Mas não é só isso. As festas também têm servido para captar dinheiro, conquistar novos foliões e jogar o nome do bloco literalmente na rua. A reportagem garimpou ao longo do pré-Carnaval ao menos 16 festas -só neste final de semana estão previstos cinco eventos de blocos como "Baixo Augusta", "QBeleza" e "Catuaba", entre outros. Um dos catalisadores desse movimento é o Centro Cultural Baixo Augusta, o responsável pelo bloco homônimo, localizado na República, no centro da capital paulista. No palco do espaço vão desfilar até o dia 31 deste mês baladas comandadas por "Tarado ni Você", "Casa Comigo" e "Explode Coração". A ideia, segundo Alê Youssef, um dos fundadores do Baixo Augusta, é mostrar a diversidade do Carnaval paulistano. "Teremos shows, fanfarras, rodas de samba e oficinas. Estamos dando visibilidade a grupos que têm o pé no samba e que lutam por uma cidade feita para as pessoas", afirma. O movimento, ainda segundo Youssef, é uma resposta à tentativa da gestão Doria (PSDB) de centralizar o Carnaval, tirando blocos da Vila Madalena (zona oeste) e os levando para a 23 de Maio, avenida que liga o centro à zona sul. "O Carnaval precisa ser livre e democrático." Nesta quinta (18), a festa promovida pelo Baixo Augusta foi a base de sopro e muita percussão. Os instrumentistas da "Charanga do França", bloco de músicos amadores, tocaram por duas horas e alcançaram lotação máxima. Toda a renda com ingressos foi pro caixa do bloco de Santa Cecília (centro). Entre as folionas, a atriz Gabriela Adams, 22, tinha um motivo especial para estar ali. Trajada de malévola (personagem da atriz Angelina Jolie), ela escolheu o lugar para comemorar o aniversário. "Esse tipo de festa leva o Carnaval para além de sua época. A folia se expande", diz. Outra que curtiu a "Charanga" foi a advogada Mariana Medeiros, 30. O ápice da festa, segundo ela, foi o contato com os integrantes do bloco. "Aqui eu consegui ouvir bem os instrumentos e senti a energia deles. No desfile, isso nem sempre ocorre." O líder da Charanga, Tiago França, diz que esse tipo de iniciativa é um "respiro" para o grupo, que não conta com patrocínio e desfila "na raça"."Estamos participando de um laboratório social em que todos se unem em prol de uma festa coletiva, libertária e transgressora." OLIMPO É NO BRÁS A Grécia vai invadir o Brás, bairro da região central, entre os dias 25 e 28 deste mês. O festival do bloco "Agrada Gregos", vai se espalhar por três galpões e contará com a presença de artistas do quilate de Gretchen, Tati Quebra Barraco e Lia Clarck. O Olimpo vai contar ainda com as apresentações de blocos como "Minhoqueens","Desculpa Qualquer Coisa" e "Lua Vai". Já no primeiro dia, a novidade será uma pista de espuma, capaz de encobrir os foliões. A entrada custará a partir de R$ 30. Para Gabriel Ribeiro, 34, um dos idealizadores do festival, o Carnaval paulistano sempre demora a esquentar. "Mas agora, com tanta coisa acontecendo, essa geleira está com os dias contados", afirma. CONFIRA FESTAS DE BLOCOS DESTE FIM DE SEMANA SEGUE O BAILE DO BLOCO DA CATUABA Quando 20.jan, às 16h Local rua Mourato Coelho, 1.032 - Pinheiros Quanto a partir de R$ 15 QUEERMESSE DE CARNAVAL - BATALHA DE PASSISTAS Quando 20.jan, às 16h Local rua Rui Barbosa, 42, Bela Vista Quanto R$ 15 QBELEZA GRITO DE CARNAVAL Quando 20.jan., às 23h Local rua Belmiro Braga, 119 - Pinheiros Quanto a partir de R$ 25 BANGA SUMMER Quando 21.jan, às 14h Local rua Guaicurus, 324, Lapa Quanto R$ 45 OLHA O SUCESSO/MANGUE CITY 3.0 Quando 21.jan, às 15h Local rua Inácio Pereira da Rocha, 170, Vila Madalena Atração Orquestra Multicultural Brasílica (frevo) Quanto a partir de R$ 25 CASA DO BAIXO AUGUSTA Roda do Baixo Augusta + Confraria do Pasmado Quando 21.jan Local r. Rego Freitas, 553, Consolação CASA DO BAIXO AUGUSTA Quando: 14 a 31.jan Local: r. Rego Freitas, 553, Consolação Quanto: gratuito ou R$ 20 - 21.jan: Roda do Baixo Augusta + Confraria do Pasmado (18h) - 24.jan: Matheus VK + DJ Tutu Moraes - 25.jan: Acadêmicos do Baixo Augusta + Tarado ni Você - 26.jan: Festa da Selvagem (23h) - 27.jan: Venga Venga (0h às 6h) - 28.jan: Baile Baixinho Augusta (11h) - 31.jan: Banda Baixo Augusta + Casa Comigo (horário não informado) FESTIVAL AGRADA GREGOS Quando: 25 a 28.jan, das 16h às 23h Local: rua Palmorino Mônaco, 540, Brás Quanto: a partir de R$ 30 - 25.jan: Adryana e a Rapaziada, Sheila Mello, bloco Domingo Ela Não Vai, bloco Lua Vai, Megazord e Lily Scott - 26.jan: Tati Quebra Barraco, Lia Clark, bloco MinhoQueens, baile das Marinheiras e Batekoo - 27.jan: Gretchen, Festa VHS, bloco Desculpa Qualquer Coisa, Ursound e festa Zona - 28.jan: Tchakabum, Inês Brasil, bloco Meu Santo é Pop, Republika e Quédizê