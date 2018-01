Após dois anos, Edifício Banespa vai reabrir como Farol Santander

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois anos fechado para visitação, o icônico edifício Banespa -oficialmente Altino Arantes- vai reabrir suas portas. Se antes de fechar para o público era dado acesso apenas ao mirante do edifício, agora, sob a alcunha de Farol Santander (o banco que comprou o Banespa em 2000), serão 11 andares para serem explorados. A inauguração para público é no dia 26 (funciona das 9h às 20h e é possível agendar o passeio pela internet). O eixo do novo projeto coloca em evidência a memória do próprio edifício, que foi inaugurado em 1947. Em estilo arquitetônico art déco, sua fachada tornou-se um dos principais cartões-postais da cidade. Preservado por um núcleo de pesquisa histórica do Santander, o mobiliário e os objetos utilizados no conjunto de escritórios do extinto Banco do Estado de São Paulo apresentam-se agora como um acervo da história paulistana. Boa parte dos móveis foi desenhada pelo Liceu de Artes e Ofício. Além da exposição dos objetos e do andar onde ficava a presidência do banco, totalmente preservado segundo Paola Sette, gestora do projeto, o visitante vai ter acesso a três espaços dedicados à arte contemporânea. Vik Muniz trabalhou seis meses na produção de sete retratos do prédio e seu entorno feitos com sucatas e entulhos retirados das obras. É uma coleção permanente. Laura Vinci e o coletivo Tundra, da Rússia, ocupam andares que serão dedicados a exposições temporárias. O projeto sede um andar a uma pista de skate assinada pelo atleta Bob Burnquist, que o visitante poderá usar por R$ 50 a hora, e outro a um café no mirante, da rede Suplicy. Outra novidade é a possibilidade de pernoitar no edifício em um loft que poderá ser alugado por meio do Airbnb. A diária custa R$ 4.000 (com cinco lugares para dormir e outros cinco para quem quiser promover, por exemplo, um jantar). O loft foi projetado pelo escritório Triptyque. FAROL SANTANDER ONDE Rua João Brícola, 24 QUANTO a partir de R$ 15 QUANDO abre para convidados nesta quinta (25) e para o público na sexta (26); ter. a don. das 9h às 20h (bilheteria até às 19h)