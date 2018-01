O carro retirado do lago do Parque Tingui: motorista não estava dentro (foto: Valquir Aureliano)

A Polícia Civil tem duas linhas de investigação para a morte do motorista de Uber Marco Mathozo Cordeiro, de 25 anos. Uma delas é a hipótese de vingança. Outra seria latrocínio (roubo seguido de morte). O corpo dele foi encontrado em Almirante Tamandaré (Região Metropolitana de Curitiba) na madrugada desta sexta-feira (19). O carro dele, porém, estava em um lago no Parque Tingui, em Curitiba, a 6 km de distância.

Enquanto o carro dele era retirado do lago, os familiares do motorista do Uber sabiam apenas que Cordeiro estava desaparecido. Imaginava-se que o corpo estivesse no carro, mas isso não se confirmou. O motorista havia sido encontrado horas antes, morto a tiros. Mas o corpo foi identificado mais tarde pela família, no Instituto Médico Legal (IML).

“Ele foi assassinado com seis tiros de (pistola) 9 milímetros, sendo três deles na região do crânio”, disse o superintendente da delegacia de Almirante Tamandaré, Ediu Fernandes, ao Paraná TV. Esse tipo de violência nesses casos de crime normalmente é associada a acerto de contas. Outra hipótese é a de latrocínio – os ladrões teriam matado o motorista para olevar o carro e, por algum motivo, abandonaram o veículo no lago do parque.

O motorista de Uber havia feito uma última corrida para Almirante Tamandaré, na madrugada desta sexta. Horas depois, foi dado como desaparecido. Ele tinha mulher e um filho pequeno.