ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Imagens do circuito interno da cadeia pública José Frederico Marques do dia em que o ex-governador Anthony Garotinho (PR) diz ter sido agredido foram editadas, segundo perícia do Ministério Público do Rio. Peritos da Dedit (Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia) do MP-RJ apontaram três fragilidades nas imagens usadas pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) para afirmar que não houve invasão à cela do ex-governador. De acordo com a Promotoria, o conjunto de gravações do caso apresentou "interrupções atípicas", imagem congelada e evidência de "interferência humana" na captação dos vídeos. Garotinho foi preso no dia 22 de novembro e ficou detido na galeria A, com outros presos. No dia seguinte, ele foi levado para a galeria B, uma ala que estava desativada. Único preso no local, ele afirma ter sido agredido na madrugada do dia 24. Segundo relato do ex-governador, um homem bateu em seu joelho com um porrete, pisou em seu pé e chegou a ameaçá-lo com uma arma. À época, agentes declararam à imprensa que o político se auto agrediu para forçar a transferência para Bangu 8, o que acabou ocorrendo.