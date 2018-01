Fernando Collor anuncia que é pré-candidato à Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Fernando Collor (PTC-AL) anunciou nesta sexta (19) que é pré-candidato à Presidência da República. Em evento na cidade de Arapiraca, agreste de Alagoas, ele declarou a intenção de voltar ao cargo que ocupou de 1990 a 1992. "Eu digo a vocês que este é o momento dos mais importantes da minha vida, como pessoa e como homem público. Hoje, a minha decisão foi tomada. Sou, sim, pré-candidato à Presidência da República. Obrigado, e vamos à vitória", afirmou a moradores. O PTC, partido do senador, não se manifestou sobre a fala de Collor até as 20h. Collor foi eleito presidente em 1989, em vitória contra Lula no segundo turno, na primeira eleição direta para o posto desde 1960. Seu breve mandato foi marcado por sucessivas turbulências, como o confisco das poupanças de pessoas físicas e jurídicas, uma recessão que se estendeu por 11 trimestres e levou a uma contração de 7,7% do PIB e uma hiperinflação que passava dos 1.000% ao ano. A crise foi agravada por denúncias de corrupção e tráfico de influência em seu governo. Collor renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, numa tentativa de brecar o processo de impeachment aberto contra ele. Não adiantou: no dia seguinte o Senado cassou seus direitos políticos por oito anos. No STF (Supremo Tribunal Federal), contudo, foi absolvido, por falta de provas, das acusações de peculato (desvio de dinheiro público), falsidade ideológica e corrupção passiva. Em 2017, Collor tornou-se réu na Lava Jato sob acusação de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, referentes a supostos desvios na BR Distribuidora.