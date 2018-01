'Donas' da linha 4 vencem concessão de Alckmin para operar metrô em SP

FABRÍCIO LOBEL E TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma greve para desgastar os planos do governo Geraldo Alckmin (PSDB) e uma disputa judicial que quase suspendeu a realização do leilão das linhas 5-lilás e 17-ouro do Metrô, um grupo liderado pela CCR venceu a licitação com proposta de pagamento que excedeu em 185% a quantia mínima exigido pelo governo paulista. A empresa já opera a única linha concedida à iniciativa privada no Estado, a 4-amarela, desde 2010. Mas diferentemente da linha 4, quando teve que comprar equipamentos e trens, desta vez ela assumirá as linhas já prontas. A expectativa do governo é de que a linha 5-lilás esteja nas mãos da concessionária em julho ou agosto, quando mais seis estações do ramal deverão estar prontas. O governador Geraldo Alckmin (PSDB), que pretende se candidatar à Presidência da República, esteve no anúncio do vencedor do leilão e encapou o discurso de que o Estado deve ser apenas fiscalizador e regulador de certos setores públicos. Ele comemorou ainda o cronograma de futuras concessões paulistas. "Esperamos ganhos de eficiência e qualidade de serviço para a população", disse. O lance do grupo vencedor foi de R$ 553,88 milhões -ante os R$ 194,3 milhões mínimos exigidos e uma proposta concorrente de R$ 388,5 milhões. Além desse montante, o grupo terá de pagar 1% de sua receita bruta mensal. A concessão será por 20 anos. Só dois interessados apresentaram propostas -a competitividade era um dos questionamentos de opositores. "A participação de dois consórcios ficou dentro do esperado. Não foi um sucesso estrondoso, mas um sucesso relativamente interessante", afirma Marcos Ganut, da consultoria Alvarez & Marsal. O consórcio ganhador é composto pela CCR (com 83% de participação) e pelo Ruas Invest, que já atua no setor de mobilidade com três operações -entre elas, a linha 4-amarela e a linha 6-laranja. A empresa é um braço do Grupo Ruas, líder no setor de ônibus urbanos em São Paulo. A proposta derrotada foi do consórcio da CS Brasil, do grupo JSL, que se associou à coreana Seul Metrô. POLÊMICA O leilão foi confirmado só na noite de quinta (18), quando a Justiça derrubou liminar que suspendia sua realização. A decisão provisória atendia a um pedido dos vereadores Sâmia Bomfim e Toninho Vespoli, ambos do PSOL. Eles criticavam a obrigação do governo estadual de compensar eventuais perdas de receita caso o número de passageiros não chegue ao planejado. A concessão das linhas sofre forte oposição do sindicato dos metroviários, que realizou uma greve na quinta e um protesto na porta da Bolsa de Valores durante o leilão. Na última semana, a entidade divulgou comunicados falando em direcionamento da licitação à CCR, que acabou sendo a vencedora. Metrô e CCR negam as acusações. Os metroviários chamaram a concorrência de "jogo de cartas marcadas". Para Frederico Bopp Dieterich, do escritório Azevedo Sette, o baixo número de concorrentes está ligado à complexidade dos projetos e à crise de empreiteiras envolvidas na Lava Jato. "Há cinco anos, seriam empresas que participariam da concorrência." Além disso, os constantes atrasos de obras de metrô por parte do Estado sinalizam aos investidores que os cronogramas não se cumprirão. Outro ponto citado para reduzir o interesse é a modelagem, já que a linha 5-lilás foi licitada junto com a 17-ouro, cuja viabilidade financeira é questionada por analistas. AS LINHAS Em construção desde 2012, a linha 17-ouro deveria pronta em 2014, para a Copa. Após vários atrasos, deverá ser entregue até 2019. Em formato de monotrilho, ela sai do aeroporto de Congonhas e seguirá até a estação Morumbi, da CPTM, na marginal Pinheiros. Já a linha 5-lilás, que parte da estação Capão Redondo e vai até a estação Brooklin (ambas na zona sul), é atualmente gerida pelo próprio Metrô -e está em expansão. Até julho, o trajeto deverá chegar até a estação Chácara Klabin, onde conectará com a linha 2-verde. No caminho, ela ainda fará conexão com a linha 1-azul e a 17-ouro. As obras de expansão da linha foram suspensas em 2010 após a Folha revelar que os vencedores dos lotes de construção já eram conhecidos seis meses antes da licitação. O caso segue na Justiça.