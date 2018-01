Cansaço faz Pelé cancelar viagem para homenagem

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Pelé cancelou sua participação em uma homenagem que receberia em Londres no próximo domingo (21). O ex-jogador havia sido convidado pela associação de cronistas esportivos da Inglaterra, FWA (Football Writers' Association), para o evento na capital inglesa. Segundo a assessoria do jogador, ele se sentiu cansado após viajar para o Rio para participar da abertura do Campeonato Estadual. Pelé caminhou com um auxílio de um andador no evento realizado na última segunda (15). A FWA publicou nota dizendo que Pelé teria "desmaiado" nesta quinta (18). Ainda segundo o comunicado, assinado por Paulo McCarthy, secretário executivo da entidade, ele havia sido "levado para o hospital para uma série de testes, que indicaram uma severa exaustão". A assessoria de Pelé negou que o ex-jogador desmaiou e afirmou que ele passou a manhã desta sexta (19) em sua casa, fazendo fisioterapia. Desde 2012, o ex-jogador de 77 anos convive com problemas médicos. Nesse período, ele foi submetido a três procedimentos cirúrgicos --fêmur, menisco e coluna.