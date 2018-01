Trump não sela pacto que evita paralisação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando apenas horas para o prazo final, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou ter feito "algum progresso" com o presidente Donald Trump para evitar uma paralisação do governo em um encontro na tarde desta sexta (19). Ele afirmou, porém, que ainda havia "um bom número de discordâncias", motivo pelo qual um acordo não havia sido alcançado até as 20h. Não sendo aprovado, o governo terá que fechar parte de suas autarquias para honrar despesas mais urgentes. O prazo final se encerrava à 0h deste sábado (20, 3h em Brasília). A extensão do Orçamento foi aprovada pela Câmara na noite de quinta (18), mas precisava do respaldo do Senado -a lei de gastos públicos não foi aprovada antes do início do ano fiscal, em outubro. Os democratas estão fazendo oposição à medida porque não oferece proteção aos chamados "dreamers", a geração de imigrantes ilegais que chegou ao país quando crianças, ou trata de outras prioridades como medidas em casos de desastres naturais. As negociações forçaram Trump a cancelar a viagem para a Flórida, onde costuma passar seus finais de semana jogando golfe. Se a paralisação do governo se confirmar, Washington deve enfrentar uma segunda-feira com museus e escritórios do governo fechados.