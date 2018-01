Pacientes atrás da vacina invadem posto na zona leste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi obrigada a montar um esquema especial de segurança na UBS do Jardim Helena (zona leste) depois que pacientes invadiram o posto, nesta sexta-feira (19), em busca da vacina contra a febre amarela. Para garantir o funcionamento da unidade, viaturas da corporação permanecem no local. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o tumulto aconteceu durante a distribuição de senhas para a vacinação. Pacientes se desentenderam e alguns chegaram a invadir a unidade. A Polícia Militar foi chamada e compareceu à UBS para dar apoio aos agentes da GCM. Ninguém foi preso e o atendimento prosseguiu normalmente. A UBS do Jardim Helena é uma das unidades de referência para aplicação da vacina contra a febre amarela para viajantes com destinos a áreas com risco para a doença. Por isso, o posto está abastecido com apenas mil doses do imunizante. "Mesmo restrito a quem vai viajar, essa [e outras unidades] têm recebido um alto fluxo de pessoas buscando a vacina", informou a secretaria. A pasta reiterou que "a campanha de vacinação tem como público-alvo todos os distritos da zona norte, onde 90 UBS estão aplicando a vacina a quem reside ou trabalha na região". A ação também contempla três distritos da zona sul (Parelheiros, Marsilac e Jardim Ângela) e parte do Capão Redondo. Na zona oeste, a recomendação é apenas para o distrito Raposo Tavares. A campanha de vacinação fracionada foi antecipada para o dia 26 na capital paulista, com o objetivo de imunizar 2,5 milhões de pessoas.