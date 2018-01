O Jardim Weissópolis, em Pinhais (foto: Rede News 24 Horas)

A chuva ocorrida na noite desta sexta-feira (19) deixou várias áreas alagadas em cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Além disso, houve quedas de barreiras nas estradas que ligam as cidades à capital. E também houve destelhamentos e alagamentos em Curitiba.

Até as 22 horas, a Defesa Civil de Curitiba registrou um destelhamento em uma fábrica de roupas no bairro Batel e alagamentos nos bairros Portão, Hauer, Bairro Alto, Atuba, Cajuru, Uberaba e Cidade Industrial de Curitiba. Além disso, a chuva causou problemas estruturais em uma ponte de madeira no Campo Comprido.

Alagamentos foram registrados em Pinhais. No bairro Jardim Weissópolis, por exemplo, as ruas ficaram totalmente submersas.

Em Almirante Tamandaré, houve uma queda de barreira sobre a rodovia dos Minérios, entre a cidade e Curitiba. Por causa disso, o trânsito ficou em meia pista durante a noite desta sexta.

A chuva também causou lentidão de trânsito na BR-277, estrada que liga Curitiba às praias do Paraná. A lentidão ocorreu em Curitiba, em São José dos Pinhais e na descida da Serra do Mar. Apesar disso, não houve acidentes.

Segundo o Instituto Meteorológico Simepar, o volume de chuva em Curitiba nesta sexta-feira, até as 21 horas, era de 94mm.

A chuva não deve dar refresco neste fim de semana. O Simepar afirmou que há previsão de mais chuva neste sábado (20) e domingo (21), principalmente no período da tarde. As temperaturas nos dois dias oscilam entre 16ºC (mínima) e 24ºC (máxima).