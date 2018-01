Ainda de portões fechados, Vasco recebe o Nova Iguaçu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda em meio à crise política em torno das eleições para presidente do clube, o Vasco recebe neste domingo (21), às 17h, o Nova Iguaçu. Mesmo que a nova diretoria seja escolhida pelo Conselho Deliberativo na noite desta sexta (19), os eleitos só tomarão posse na segunda-feira (22). Por isso, o confronto contra o Nova Iguaçu, que é válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, também ocorrerá em um São Januário sem torcida, assim como aconteceu na última quinta (18), quando o Vasco estreou no Estadual. A estreia, aliás, mostrou que os problemas vascaínos também ocorrem dentro de campo. O time foi derrotado para o Bangu por 2 a 0. Perto do fim do jogo, o meia Nenê foi expulso por reclamação -ele já tinha cartão amarelo. Logo após a partida, o capitão Martín Silva criticou a briga política, dizendo que o imbróglio tem prejudicado o time dentro de campo. Com o revés na estreia, o Vasco ficou na lanterna do grupo B, ao lado do Volta Redonda, que também perdeu, em casa, por 2 a 0 -para o Flamengo. Já o Nova Iguaçu também busca sua primeira vitória no Estadual. Na primeira rodada, o time recebeu a Cabofriense e chegou a sair na frente do placar, mas logo cedeu o empate. Com o 1 a 1, o time ficou na terceira colocação, empatado com seu adversário da estreia. VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo, Henrique; Wellington, Evander, Guilherme Costa, Wagner; Paulinho e Andrés Ríos T.: Zé Ricardo NOVA IGUAÇU Jefferson; Daniel Damião, Raphael Azevedo, Murilo Henrique, Lucas; Paulo Henrique, Caio Cezar, Jonathan, Dieguinho; Wescley e Adriano T.: Edson Souza Estádio: São Januário, no Rio Horário: 17h Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda