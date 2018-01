Ponte busca segunda vitória diante do Linense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta busca a segunda vitória no Campeonato Paulista, neste domingo, às 19h30, contra o Linense, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O time dirigido por Eduardo Baptista deixou boa impressão na estreia ao derrotar o Corinthians por 1 a 0, em pleno Pacaembu, e com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Por ter um time remodelado em relação ao que foi rebaixado no Brasileiro do ano passado, Baptista ainda espera evolução da Ponte, especialmente na parte física. Já o Linense joga por recuperação. Na estreia, diante de sua torcida, perdeu por 3 a 0 para o Santos. Após derrotar o São Paulo, São Bento enfrenta o Mirassol SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bento é um dos times que deixaram boa impressão na estreia ao derrotar o São Paulo por 2 a 0. E, diante do Mirassol, fora de casa, busca a segunda vitória no Paulista, neste sábado, às 16h30. A equipe de Sorocaba manteve a base que conseguiu o acesso para a Série B do Brasileiro de 2017. Já no Paulista, ao contrário do que aconteceu no ano passado, o São Bento tem como meta a passagem para as quartas de final. O Mirassol não foi bem na estreia e perdeu para o Novorizontino, fora, por 3 a 1. Diante da Ferroviária, Ituano vai atrás de segunda vitória no Paulista SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado uma das principais forças do interior, o Ituano vai atrás da segunda vitória no Paulista. A equipe rubro-negra encara a Ferroviária neste sábado, às 21h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Na estreia, o Ituano passou pelo São Caetano por 3 a 1 em seu estádio. Já a Ferroviária, que no fim de 2017 conquistou o título da Copa Paulista, vem de um empate sem gols com o Red Bull, em Campinas. Santo André recebe o Red Bull SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dar trabalho para o milionário time do Palmeiras, o Santo André faz seu primeiro jogo em casa no Paulista. A equipe do ABC encara o Red Bull neste domingo, às 19h30, no estádio Bruno José Daniel. Na estreia, o time do técnico Sérgio Soares chegou a pressionar o Palmeiras no Allianz Parque e quase arrancou um empate, mas acabou derrotada por 3 a 1. Já o Red Bull, que fez um bom investimento para este ano, só empatou em casa por 0 a 0 com a Ferroviária na estreia.