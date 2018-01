Flamengo terá 5 atletas do elenco principal contra a Cabofriense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a boa estreia dos jovens jogadores da base, o Flamengo terá o retorno de cinco atletas do elenco principal para a partida deste domingo (21), às 20h15, contra a Cabofriense, no estádio Luso-Brasileiro. Para o confronto, que é válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, o técnico Paulo César Carpegiani confirmou que serão reintegrados ao time Rodinei, Renê, Léo Duarte, Vinicius Júnior e Lincoln. Isto porque alguns dos atletas que participaram da vitória sobre o Volta Redonda na estreia foram dispensados para disputar as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Avaí, nesta sexta (19). Além de Wendel, Patrick e Ramon, que foram titulares na primeira rodada, voltaram ao time que disputa a Copinha Hugo Moura, Matheus Dantas, Bernardo, Luiz Henrique e Victor Gabriel. Com a vitória na estreia, o Flamengo soma três pontos e lidera o grupo B, ao lado do Bangu, que derrotou, por igual placar, o Vasco, no São Januário. Já a Cabofriense estreou com empate fora de casa. O time começou perdendo para o Nova Iguaçu, mas João Carlos deixou tudo igual. Com o 1 a 1, a Cabofriense está empatada com seu adversário da estreia na terceira colocação do grupo B. FLAMENGO Gabriel Batista; Rodinei, Thuler, Léo Duarte, Renê; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas, Pepê; Vinicius Júnior e Lincoln T.: Paulo César Carpegiani CABOFRIENSE George; Leomir, Victor Silva, Leandro Euzébio, Airton; Levi, Kaká Mendes, Bruno Tubarão, Davi Ceará; Maranhão e João Carlos T.: Antônio Carlos Roy Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio Horário: 20h15 Árbitro: João Batista de Arruda