Kim Kardashian e Kayne West revelam nome da filha. Veja qual é

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chicago West! Esse é o nome da filha da Kim Kardashian, 37, com o rapper Kayne West, 40. A revelação do nome do terceiro filho do casal foi feita nesta sexta-feira (19) no site da estrela do reality "Keeping Up with the Kardashians". A menina nasceu na última segunda (15) pesando 3,4 kg. O casal pagou cerca de US$ 45 mil (R$ 140 mil) por uma barriga de aluguel, já que, devido à complicação da última gravidez, Kim poderia ter uma gestação de risco. O nome da criança tem relação com a cidade em que West cresceu: Chicago. O cantor nasceu em Atlanta. Os dois já são pais de North, 4, e Saint, 2. De acordo com o site "TMZ", Kim Kardashian teria acompanhado o parto no centro médico Cedars Sinai, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Assim que o bebê nasceu, o médico da família, Dr. Paul Crane, teria entregue a criança para a socialite. Ainda segundo o site, Kardashian teria sido a primeira pessoa a segurar a menina. IRMÃS MAMÃES Além de Kim, suas irmãs estrelas de "Keeping Up With The Kardashian" também serão mamães. Khloe Kardashian, 33, está gestando o filho de seu namorado Tristan Thompson, famoso jogador de basquete. Além delas, a meia-irmã Kylie Jenner, 20, também estava grávida do rapper Travis Scott. A imprensa internacional tem especulado que a filha do casal teria nascido em dezembro, porém, Jenner nunca confirmou a gravidez nem o nascimento da criança.